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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım Fuarı'na ev sahipliği yapacak

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım Fuarı'nın üçüncüsünü düzenleyecek. Fuar, 8 Mayıs'ta Niğde'de gerçekleştirilecek ve 16 üniversitenin katılımıyla yapılacak. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, fuarların aday öğrencilere rehberlik edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti ve öğrencileri fuara davet etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım Fuarı'nın üçüncüsü düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her yıl AÜB tarafından birlik üyesi 16 üniversitenin katılımıyla düzenlenen tanıtım fuarları, bu yıl 11 ilde gerçekleştirilecek.

Fuar, Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, fuarların aday öğrencilere rehberlik edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve ailelerini fuara davet eden Uslu, şunları kaydetti:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarına katılarak Niğde'nin tanıtılmasında önemli çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde üniversitemizi ve şehrimizi Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'nda tanıttık. Türkiye'de ise Anadolu Üniversiteler Birliği'nin düzenlediği üniversite tanıtım fuarlarına ile diğer birçok ulusal ölçekli fuarlarda stantlarımızla yerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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