Niğde'de asker uğurlamasında havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Niğde'de düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Niğde'de düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonunun önünde düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği Ö.T. (56) ve M.T. (20) yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Göğsüne kurşun isabet eden Ö.T'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Ekipler, tabancayı ateşleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Niğde Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Niğde'de asker uğurlamasında havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.