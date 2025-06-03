Niğde'de Asayiş Denetimlerinde 23 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de son bir haftada yapılan denetimlerde haklarında adli işlem başlatılan 245 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde son bir haftada yaptığı asayiş denetimlerinde 245 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, aracı ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 2 kurusıkı tabanca, tabanca, av tüfeği, 52 fişek, dizüstü bilgisayar, 4 kesici delici ve alet ile sırt çantası ele geçirildi.