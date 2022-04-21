Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yaklaşık 6 yıldır firari olan serbest muhasebeci mali müşavir H.G'yi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, Niğde, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title