Niğde'de Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen fuarda 11 ilden 16 üniversite, öğrencilere rehberlik ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin yapacakları üniversite tercihlerinde daha doğru kararlar verebilmeleri için bu fuarların önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, üniversiteler tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi.