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Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı

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Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından sevk edilen helikopter yardımıyla kurtarıldı. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirkazık mevkisine tırmanan 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan kişiler, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından sevk edilen helikopter yardımıyla kurtarıldı.

2 dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Aladağlar Konya Niğde Doğa Yaşam Güncel Haberler

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