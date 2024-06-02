Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan dağcının tedavi altına alındığı bildirildi.
Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı.
Valilik açıklamasına göre, Çelik Buyduran mevkisinde tırmanış yapan 12 kişilik dağcı grubundan Uğur Sarı'nın ayağı kırıldı.
İhbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Helikopterle kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.