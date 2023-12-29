Niğde'de ADEM'de başarılı kursiyerlere belge ve sertifika verildi

Niğde'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) başarılı kursiyerlere belge ve sertifika verildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, ADEM'i ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi, başarılı kursiyerlere sertifika verdi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, ADEM'lerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kadınların devlet ve millet kaynaşmasına ve psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleriyle toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezler olduğunu söyledi.

Nisan ayında faaliyete geçen merkezde, el sanatları, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, çocuk gelişimi, zeka oyunları gibi kursların verildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Aile Destek Merkezi kurslarından 20-60 yaş arası olmak kaydıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan kadınlar faydalanabiliyor. Ayrıca kursiyerlerin 2-6 yaş aralığındaki çocukları için de kreş, oyun odası hizmeti veriliyor. Bunun yanında kursiyerlere koruyucu, önleyici eğitimler, seminerler ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Kurslarımıza katılmak için herhangi bir ücret talep edilmediği gibi kurslara düzenli katılan ve başarılı olan kursiyerlerimize devletimiz ayrıca 1800 lira teşvik ödemesi yapıyor."