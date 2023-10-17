Niğde'de 995 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 995 bin adet kaçak makaron ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 995 bin adet kaçak makaron ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devleti vergi kaybına uğratan kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 995 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında da işlem başlatıldı. - NİĞDE