Niğde'de 9 kişinin yaralandığı kavga sonucu 7 şüpheli tutuklandı

Niğde'de 9 kişinin yaralandığı, husumetli iki grup arasındaki kavga nedeniyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Ata Sanayi'de, "ateşli silahla kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" olayına karışan 9 zanlı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, çeşitli ebatlarda demir ve tahta sopalarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D, Y.D, D.E, H.E, B.E, M.E. ve M.A.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.