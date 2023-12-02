Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyelerine özel, kentte faaliyet gösteren 9 işletme sürekli geçerli olmak üzere belli oranlarda indirim sağladı.

Niğde'de 9 işletme, engellilere indirim desteği sağladı

NİĞDE - Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyelerine özel, kentte faaliyet gösteren 9 işletme sürekli geçerli olmak üzere belli oranlarda indirim sağladı.

Medikal ürünler, kıyafet mağazası, diş kliniği, gıda ve temel ihtiyaç gibi işletmelerin yer aldığı 9 firma, dernek binasında düzenlenen programla dernek üyelerine yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim yapacaklarına dair protokol imzaladı. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Songül Çalışkan, engellilerin Niğde'de mutlu olduklarına değindiği konuşmasında şunları söyledi;

"Niğde engellisine sahip çıkıyor. Niğde Belediyesi, Niğde Valiliği çalışmaları ve esnafların desteğiyle Niğde'de engelliler rahat yaşayabiliyor. Esnafımıza da engellilere gösterdiği destek için teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz."

Düzenlenen protokole katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde Belediyesi'nin engellilere her zaman pozitif ayrımcılık yaptığını ifade etti. Özdemir; "Duyarlılık gösteren esnaflara teşekkür ediyorum. Hepimiz engelli adayıyız. Niğde Belediyesi 'Erişilebilirlik' belgesi alan ilk belediyelerden bir tanesi. Yaptığımız bütün yatırımlarda, sosyal tesislerde erişilebilirliği önemsiyoruz. Niğde'de yaşayan herkesin her türlü hizmete ulaşıyor olması lazım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından işletme yetkilileri ve Dernek Başkanı Songül Çalışkan arasında indirim protokolü imzalandı.