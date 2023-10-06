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Niğde'de 895 bin makaron ele geçirildi

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Niğde'de 3 araçta 895 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de 3 araçta 895 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 araçta 895 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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