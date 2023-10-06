Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 895 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde'de 895 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 895 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 3 araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 895 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu çerçevesinde işlem başlatıldı. - NİĞDE