Niğde'de 7 milyon 550 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polisin durdurduğu 2 tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi. İki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.
Niğde'de 7 milyon 550 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
NİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polisin durdurduğu 2 tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Ulukışla ilçesinde otoyolda 2 tır şüphe üzerine durduruldu. Tırlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi. İki aracın sürücüsü de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sema Tekeli - Güncel