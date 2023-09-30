Niğde'de 675 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 675 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Niğde'de şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 675 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Durdurulan kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı 650 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü ve yanındaki kişiyi gözaltına alan ekipler, dolu makaronlara ise imha etmek üzere el koydu. - NİĞDE