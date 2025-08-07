Niğde'de 6 Yaşındaki Kız Çocuk Vestiyer Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Niğde'de evde oyun oynarken üzerine vestiyer devrilen 6 yaşındaki Meryem Sema Öztekin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de evde oyun oynarken üzerine vestiyer devrilen Meryem Sema Öztekin (6), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Değirmenli beldesinde meydana geldi. Evde oyun oynayan 6 yaşındaki Meryem Sema Öztekin'in üzerine vestiyer devrildi. Öztekin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Öztekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Sema Öztekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
