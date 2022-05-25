Niğde'de 6'ncı sınıflar arasında matematik yarışması düzenlendi - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Matematik seferberliği" kapsamında Niğde'de yarışma düzenlendi.

Halil Kitapçı Ortaokulu Müdürlüğünce İl Kültür Merkezi'nde yapılan yarışmada, 34 okuldan 7'si finalde mücadele etti.

Halil Kitapçı Ortaokulu Müdürü Ferhat Apaydın, burada yaptığı konuşmada, bakanlığın başlattığı matematik seferberliğine katkı sunmak için yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yarışmalar sonunda ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Okulu birinci, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu ikinci ve Şehit Varol Tosun Ortaokulu üçüncü oldu.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, Niğçevsan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, aileler ve öğrenciler katıldı.