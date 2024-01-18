Niğde'de 6 Milyon Dolu Makaron ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekiplerince son 16 günde 6 milyon 265 bin dolu makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-16 Ocak'taki operasyonlarda 6 milyon 265 bin dolu makaron ile 192 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.