Niğde' de 6 milyon boş makaron ele geçirildi
AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron ele geçirilirdi.
Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron ele geçirilirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde, sahte plakalı olduğu tespit edilen bir kamyonda arama yaptı.
Araçta yapılan aramada 6 milyon boş makaron bulundu.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel