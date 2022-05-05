Niğde' de 6 milyon boş makaron ele geçirildi - Haberler

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Niğde' de 6 milyon boş makaron ele geçirildi

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde' de 6 milyon boş makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron ele geçirilirdi.

Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron ele geçirilirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde, sahte plakalı olduğu tespit edilen bir kamyonda arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 6 milyon boş makaron bulundu.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Ulukışla, Niğde, Güncel, Haberler

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