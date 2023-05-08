Niğde'de 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de bir tırda 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir tırda 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.