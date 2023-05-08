Niğde'de 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi
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Niğde'de bir tırda 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Niğde'de bir tırda 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel