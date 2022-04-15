Niğde'de 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Niğde'de bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Aracın dorsesinde 6 milyon 600 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel