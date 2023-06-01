Niğde'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Niğde'de 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili kimliği tespit edilen 16 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyeye hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Niğde'de 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili kimliği tespit edilen 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyeye hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.