Niğde'de 6,5 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de yapılan operasyonda bir kamyon içerisinde 6 milyon 500 bin boş makaron bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Niğde'de bir kamyonda 6,5 milyon boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 milyon 500 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.