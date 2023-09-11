Niğde'de 58 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir tırda 58 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.