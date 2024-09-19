Niğde'de 53 Öğrenci Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmaktadır

Niğde'de sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak ve özel eğitim ihtiyacı olan 53 öğrenci, evde eğitim hizmetinden yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında, il genelinde 53 öğrencinin sağlık problemleri nedeniyle okula gidemeyerek evde eğitim hizmetinden yararlandığını söyledi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına ait 31 öğrenci pansiyonunda 3 bin 367 öğrencinin kaldığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen evde eğitim hizmetimizden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yararlanıyor. İlkokul öğrencilerimize sınıf, ortaokul ve lise öğrencilerine ise her branşta öğretmen görevlendirerek öğrencilerin ders almalarını sağlıyoruz. Şu an itibariyle il genelinde öğretmen açığımız bulunmamaktadır. Ücretsiz izne, doğum iznine ayrılan ve rapor alan öğretmenlerimizin yerine ücretli öğretmen görevlendiriyoruz."