Haberler

Niğde'de 5 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Niğde'de bir kamyonda yapılan aramada 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında gerçekleşti.

Niğde'de bir kamyonda 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 milyon dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

title