Niğde'de 5 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Niğde'de bir kamyonda yapılan aramada 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında gerçekleşti.
Niğde'de bir kamyonda 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 milyon dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel