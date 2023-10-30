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Niğde'de 5 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de bir kamyonda yapılan aramada 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında gerçekleşti.