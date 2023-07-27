Niğde'de 5 Milyon 320 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Niğde'de bir tırda yapılan aramada 5 milyon 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Niğde'de bir tırda 5 milyon 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 milyon 320 bin boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel