Niğde'de 5 Milyon 320 Bin Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de bir tırda yapılan aramada 5 milyon 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Niğde'de bir tırda 5 milyon 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 milyon 320 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.