Niğde'de 5. Kitap Fuarı 13-22 Mayıs arasında düzenlenecek

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından organize edilen 5. Niğde Kitap Fuarı, 13-22 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100 yayınevi ve 50 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, Cumhuriyet Meydanı yanında açılacak. Kitapseverler, fuarı saat 10.00-20.00 arasında ziyaret edebilecek.

Fuarda, İclal Aydın, Ali Demirsoy, İkbal Gürpınar, Cihat Yaycı, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Sinan Akyüz, İsmail Hakkı Aydın, Kahraman Tazeoğlu gibi birçok yazar sevenleriyle buluşacak.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kitap fuarını yeniden düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Niğde'mizde kültürel yatırımlara önem veriyor, şehrimize değer katan hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları şehrimizin kültürel gelişimine yatırım yaptığımız önemli bir platform olarak görüyoruz. Açacağımız bu fuar şimdiden hepimiz için hayırlı olsun. Tüm halkımızı fuarımıza katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.