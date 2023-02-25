Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (3)

'BU DEPREM TUZ GÖLÜ FAYINDA OLMADI'

Niğde'nin Bor ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Konya ve Aksaray'da da hissedildi.Konya Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, yaşanan depremin Tuz Gölü fayı üzerinde olmadığını belirterek, "Bugünkü deprem, dünkü 4.3 büyüklüğünde oluşan depremle aynı fayda. 2020 yılında Obruk Mahallesi'nde oluşan depremle aynı yere düşüyor. Bu Tuz Gölü fayı üzerinde olan bir deprem değil. Bu fayın güney ucunda faydan çatallanan Emirgazi'ye doğru devam eden, kuzey- kuzeydoğu, güney- güneybatı gidişli bir normal fay üzerinde oluşmuş bir deprem. Bu fay Türkiye diri fay haritasında henüz yer almayan bir fay. Dünkü depremin odak mekanizması da normal bir fay olarak görünüyor" dedi.