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Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (2)

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Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK: OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİNiğde Valiliği'nce 5.3'lük depremin ardından ekiplerin saha çalışmasını sürdürdüğü ancak ilk belirlemelere göre, olumsuzluğun görülmediği açıklandı.

VALİLİK: OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİ

Niğde Valiliği'nce 5.3'lük depremin ardından ekiplerin saha çalışmasını sürdürdüğü ancak ilk belirlemelere göre, olumsuzluğun görülmediği açıklandı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da ilçede herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirtti. Kent genelinde ise deprem sonrası tedirgin olanlar, kendilerini sokağa attı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Niğde Valiliği Güncel Haberler

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