Niğde'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Niğde'de bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Afganistan uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Niğde'de bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu A.G. (4), Efendibey Mahallesi Amas mevkisinde oturdukları apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan A.G, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.