Niğde'de 4 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 milyon 460 bin makaron ele geçirildi. İki şüpheli, sigara imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ekiplerin operasyonu sonucunda ayrıca 2 av tüfeği ve 65 fişek de bulundu.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 460 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik 24-26 Kasım tarihlerinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 milyon 460 bin makaron, 2 av tüfeği ve 65 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
