Niğde'de 4 milyon 950 bin dolu makaron ele geçirildi
AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de bir tırda, kaçak 4 milyon 950 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir tırda, kaçak 4 milyon 950 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Aracın dorsesinde 4 milyon 950 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel