Niğde'de 4 milyon 160 bin dolu makaron ele geçirildi

ADANA (AA) - Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 160 bin dolu makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 milyon 160 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.