Niğde'de 4 milyon 160 bin dolu makaron ele geçirildi
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 160 bin dolu makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 160 bin dolu makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 milyon 160 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel