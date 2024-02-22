Niğde'de 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
Niğde'de bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sobadan kaynaklı olarak çıktı ve kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda apartmanda hasar meydana geldi ve dairede kalan 9 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
Dairede kalan 9 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.