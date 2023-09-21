Niğde'de 39 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'de yapılan operasyonda bir tırda 39 kilo 400 gram esrar ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda tırda yapılan aramada esrar bulundu.