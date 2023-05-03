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Niğde'de 375 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de 375 bin dolu makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Niğde'de bir tırda 375 bin dolu makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir tırda 375 bin dolu makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 375 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde Güncel Haberler

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