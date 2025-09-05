Niğde'de 37 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Niğde'de hakkında 37 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 37 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.