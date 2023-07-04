Niğde'de meydana gelen 33 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 13 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı ve çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Niğde'de 33 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ev, iş yeri, otomobil ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili kimliği tespit edilen 13 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.