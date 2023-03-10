NİĞDE'DE 30 DÖNÜM MERALIK ALAN YANDI

NİĞDE'de, meralık arazide çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar görürken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı yakınlarındaki meralık arazide çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

30 dönüm meralık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)