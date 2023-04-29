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Niğde'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

Niğde'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

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Niğde'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

M.Ö'nün kullandığı 33 DTY 11 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Başmakçı mevkisinde bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerası, kaza anını kaydetti.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Adana Niğde Güncel Haberler

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