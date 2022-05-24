Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı - Haberler

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Kaynarca köylerinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında adli işlem yapıldı.