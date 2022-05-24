Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı - Haberler

Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı
AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Kaynarca köylerinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel