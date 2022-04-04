Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
BOR, NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bor ilçesi ile Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışması sonucu tespit ettikleri 3 zanlıyı çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel