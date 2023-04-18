Niğde'de 27 hırsızlık zanlısı yakalandı

Niğde'de 20 hırsızlık olayıyla ilgili 27 şüpheli yakalandı.

Niğde'de 20 hırsızlık olayıyla ilgili 27 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 20 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çeşitli tarihlerde şürütülen çalışmalarda toplam 27 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.