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Niğde'de 200 kilogram kaçak tütün ve 465 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de 200 kilogram kaçak tütün ve 465 bin makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 465 bin dolu makaron ve 200 kilogram tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 465 bin dolu makaron ve 200 kilogram tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik düzenlediği 3 operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 465 bin dolu makaron, 200 kilogram bandrolsüz tütün, 500 bandrol, 3 sigara doldurma makinesi ve sigara doldurmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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