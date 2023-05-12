Niğde'de 200 kilogram kaçak tütün ve 465 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 465 bin dolu makaron ve 200 kilogram tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 465 bin dolu makaron ve 200 kilogram tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik düzenlediği 3 operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 465 bin dolu makaron, 200 kilogram bandrolsüz tütün, 500 bandrol, 3 sigara doldurma makinesi ve sigara doldurmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.