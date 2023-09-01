Niğde'de 2 Tırda 7 Milyon 550 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polisin durdurduğu 2 tırda gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi. İki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polisin durdurduğu 2 tırda gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Ulukışla ilçesinde otoyolda 2 tır şüphe üzerine durduruldu. Tırlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi. İki aracın sürücüsü de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel