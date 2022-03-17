Niğde'de 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de gümrük kaçağı 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
ADANA (AA) - Niğde'de gümrük kaçağı 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.
Araçlardaki aramada, 2 milyon 900 bin kaçak makaron bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel