Niğde'de 2 milyon 65 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda 2 milyon 65 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir kamyonda 2 milyon 65 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 milyon 65 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.