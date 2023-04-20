Niğde'de 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de bir tırda 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir tırda 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 420 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.