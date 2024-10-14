Niğde'de "2. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu" düzenlendi

Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi'nde "2. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Bingül, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) Genel Başkanı Mesut Yıldırım, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uslu, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Yükseköğretim kurumlarının sadece bilimsel araştırma ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerler olmadığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Bu ilim ve irfan müesseseleri, genç nesilleri geleceğe hazırlamakla beraber aynı zamanda, onlara birer şahsiyet de kazandırmaktadır. Dolayısıyla bireyin şahsiyet inşasında çok önemli bir yere sahip olan bu kurumlarda, öğrencilere mesleki anlamda kariyerle birlikte doğru bir yaşam bilgisi ve bilinci kazandırmak da oldukça önemlidir."

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Yıldırım da ruh sağlığını korumanın iş verimliliğini arttırdığını belirtti.